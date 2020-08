Scuola: Regione Abruzzo, inizio lezioni rinviato al 24 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale dell'Abruzzo, riunita questo pomeriggio a Pescara, ha deliberato la modifica del calendario scolastico 2020-21, fissando l'inizio delle lezioni per giovedì 24 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado. La conclusione dell'anno scolastico è prevista per giovedì 10 giugno 2021 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado e per mercoledì 30 giugno per la scuola dell'infanzia. Inoltre, è stato stabilito che per l'anno scolastico 2020-21, i giorni di attività didattica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono, dal lunedì al sabato, 201 (200 compresa la festa del Santo Patrono), e dal lunedì al venerdì 168, (167 compresa la festa del Santo Patrono). (Com)