Regionali: Amendola, dopo segnale positivo da Emilia mi aspetto bella battaglia

- Le imminenti elezioni regionali saranno una "bella battaglia", occasione per scegliere "una classe dirigente che sappia programmare fondi europei e fare scelte importanti" per i territori. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, in apertura del dibattito "Next generation Ue: la grande prova" in corso al festival dell'Unità di Modena. Il ministro ha ricordato il "bel segnale" arrivato con le elezioni in Emilia-Romagna, regione che al momento del voto, con la conferma di Stefano Bonaccini presidente, era "un modello a livello europeo" per la percentuali di uso dei fondi comunitari. Amendola si è detto inoltre "ottimista" sull'intera tornata considerando che in Campania "ci fa ben sperare il presidente uscente", in Toscana "c'è un gruppo dirigente molto solido", in Puglia si "deve andare avanti nella crescita dell'economia" nella difficile congiuntura causata dall'emergenza sanitaria e nelle Marche "si può affermare il modello di buongoverno delle città", con il candidato presidente, Maurizio Mangialardi, che è alla guida dell'Anci. Il ministro ha quindi scartato l'ipotesi di ripercussioni del voto a livello di governo centrale: "È un voto regionale per scegliere classe dirigente regionale", ha detto Amendola. (Rin)