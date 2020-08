© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Varie-Protesta dei lavoratori della Sanità privata organizzata da Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma. Sede Aris in largo Sanità Militare a Roma - Ore 10-13- I rappresentanti delle associazioni Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato daranno vita ad un flash mob di protesta contro la riattivazione della Zona a Traffico Limitatonel centro storico della città. Presso il varco Ztl di via Tomacelli angolo via di Ripetta a Roma - ore 10,30-Presentazione del XXIV Premio Internazionale Fair Play – Menarini, nel corso della quale saranno ufficializzati i premiati e il programma dell’edizione 2020. Alla conferenza stampa prenderanno parte Angelo Morelli (presidente del comitato organizzatore del premio), il Dott. Giovanni Malagò (presidente del Coni), Massimiliano Giansanti (presidente di Confagricoltura) e Mario Agnelli (sindaco di Castiglion Fiorentino). Presso la Sede Nazionale di Confagricoltura Corso Vittorio Emanuele II, 101 a Roma – Ore 11-La Sindaca di Roma Virginia Raggi visita il Liceo Classico "Augusto", dove sarà effettuata la prima consegna di banchi monoposto. Parteciperà la Vice Sindaca della Città Metropolitana di Roma Maria Teresa Zotta. Liceo Classico "Augusto", via Gela 14 – Ore 12.30 (Rer)