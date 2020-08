Fase 3: Toma (Conferenza unificata) su linee guida Tlp, bene soluzioni condivise governo-Regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tutti mezzi di trasporto locale, compresi quelli ferroviari, sono previste - continua Toma - misure che consentono una capienza pari all'80 per cento, privilegiando i posti a sedere e rispettando precise regole per ridurre al massimo i rischi di contagio. La mascherina sarà obbligatoria ed è inoltre prevista la sanificazione degli ambienti e un adeguato ricambio d'aria. Per raggiungere questi obiettivi di efficacia e sicurezza il governo si è pertanto impegnato a fornire in tempi brevi tutte le risorse necessarie a garantire quel 20 per cento di servizi mancanti e aggiuntivi. Governo e Regioni sono consapevoli che la ripresa non potrà prescindere da una corretta funzionalità dei mezzi pubblici sia per il lavoro che per la scuola". (Com)