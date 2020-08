Scuola: Cts, no mascherine con distanza di almeno 1 metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutti i contesti di condizione statica, il Comitato tecnico scientifico (Cts) "ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021". E' quanto si legge nella nota del Cts che in particolare per la scuola primaria raccomanda: "Per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)". Analoghe le raccomandazioni per la scuola secondaria, dove "anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria". (Com)