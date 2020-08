Scuola: al via seduta straordinaria Conferenza unificata su trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata da pochi minuti la seduta straordinaria della Conferenza unificata convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, a cui partecipa anche la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Sono invece collegati a distanza il ministro della Salute, Roberto Speranza, ed il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Per le Regioni sono presenti il presidente del Molise, Donato Toma, il vicepresidente della Campania, Fulvio Bonavitacola, oltre agli assessori regionali ai trasporti. Partecipano alla riunione anche il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, e il presidente dell'Upi, Michele De Pascale. Nel corso della riunione verrà discussa la questione relativa al trasporto pubblico locale in vista della riapertura delle scuole. (Rin)