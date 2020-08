Sanità: Gallera, in Lombardia superticket abolito sei mesi fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'abolizione totale del superticket su tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali che in gran parte del Paese scatterà domani, 1 settembre, in base alle prescrizioni nazionali, in Lombardia è partita sei mesi fa, il 1° marzo. Siamo stata la prima Regione in assoluto a prevederne l'azzeramento". Lo dichiara in una nota l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ricordando l'attuazione della misura prevista dalla manovra finanziaria regionale 2020 e attuata attraverso una delibera che la giunta ha approvato lo scorso febbraio. "Per anticipare l'entrata in vigore dell'esenzione dal 1°marzo anziché dal 1° settembre - aggiunge l'assessore - la Regione Lombardia aveva stanziato 54 milioni di euro di risorse autonome. Un beneficio rivolto a tutti i lombardi nella direzione di alleggerire il più possibile il costo delle compartecipazioni ai servizi socio sanitari, garantendo loro nel contempo cure di assoluta eccellenza". (segue) (com)