- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolf visita quattro aziende agricole nel Comasco nell’ambito del progetto “100 aziende in 100 giorni”. Agli appuntamenti partecipa anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba.Azienda agrituristica Rural Resort “La casa del Mulino”, via G. Mazzini, 7 - Merone/Co (ore 10.30)Oleificio Vanini, Olio Laghi Lombardi Dop, via Silvio Pellico 10 - Lenno/Co (ore 14.00)Cantine Angelinetta, Igt Terre Lariane - località Pozzolo 16 - Domaso/Co (ore 15.30)Agriturismo “Giacomino”, via Fordeccia 42 - Bugiallo, frazione di Sorico/Co (ore 17.00)VARIEConferenza stampa del Pd Milano Metropolitana per lanciare l'iniziativa "Ricomincia con noi", una maratona di eventi online e dal vivo, che si terrà a Milano per tutto il mese di settembre.Pagina Facebook del Pd Milano Metropolitana (ore 12.00) (Rem)