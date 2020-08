Tlc: concluso Cda di Tim su Fibercop e memorandum per rete unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è da poco concluso, dopo oltre due ore, il consiglio di amministrazione straordinario di Tim sul dossier della rete unica. Al centro della riunione il via libera a Fibercop, la società per la rete secondaria a cui parteciperanno anche il fondo Kkr e Fastweb. Il Cda ha anche discusso il memorandum d'intesa con Cassa depositi e prestiti per la costituzione di una società unica della rete attraverso il conferimento della rete Open Fiber. (Rin)