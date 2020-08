Tlc: Silvestroni (Fd'I), in commissione sarà battaglia su rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una rete di comunicazione italiana, indipendente e pubblica: non ci voleva tanto a fare per una volta l'interesse nazionale anziché quello francese e svendere la nostra rete di telecomunicazioni. Forse l'Europa bloccherà questa operazione speculativa e anti italiana". Lo afferma in una nota Marco Silvestroni, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione telecomunicazioni dove, così come "in aula, sarà una battaglia perchè non permetteremo che gli italiani rimangano digitalmente all'età della pietra e non permetteremo che francesi o altri banchettino sulle nostre tavole per colpa di qualche traditore della patria". (Com)