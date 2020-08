Medio Oriente: Netanyahu invita delegazione Emirati in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver invitato una delegazione degli Emirati Arabi Uniti in visita in Israele dopo l’arrivo oggi ad Abu Dhabi del primo volo diretto operato dalla compagnia israeliana El Al tra i due Paesi. “Un giorno Israele sarà riconosciuto e farà la pace con il resto del Medio Oriente”, ha dichiarato Netanyahu in una conferenza stampa. "Ci sono molte cose che non posso rivelare, ma sono sicuro che lo scoprirete nel tempo", ha dichiarato il premier israeliano, suggerendo che attualmente Israele è in trattative per avviare la normalizzazione dei rapporti con altri Paesi arabi dopo lo storico accordo raggiunto con gli Emirati Arabi Uniti annunciato lo scorso 13 agosto. Il premier Netanyahu ha ammesso di aver provato “un immenso orgoglio" nel vedere sventolare le bandiere israeliane quando le due delegazioni di Israele e Stati Uniti sono atterrate all’aeroporto di Abu Dhabi. "Questa è una nuova era nella nostra storia", ha dichiarato il primo ministro. (segue) (Res)