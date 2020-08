Medio Oriente: Netanyahu invita delegazione Emirati in Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce il quotidiano emiratino “The National” le due parti sperano che la visita di oggi rappresenti un'opportunità per le imprese dei Paesi, tra i più importanti della regione del Medio Oriente (gli Emirati Arabi Uniti al quinto posto al mondo per parità di potere d'acquisto del Pil pro capite a 74 mila dollari, e Israele al 35mo posto con 39.000 dollari). In base alle stime, il commercio bilaterale potrebbe inizialmente valere 4 miliardi di dollari all'anno, una cifra che potrebbe triplicare nei prossimi anni. Durante la visita verranno anche affrontate le possibilità di cooperazione anche in altri settori, in particolare difesa, medicina, turismo e tecnologia. In particolare uno dei capitoli ancora aperti è la possibilità per gli Emirati Arabi Uniti di poter acquistare dagli Stati Uniti i caccia di quinta generazione F-35, la cui vendita è stata ostacolata fino ad oggi da Israele. Come sottolineato dal consigliere della Casa Bianca, Kushner, l’argomento potrebbe essere oggetto discussioni nei prossimi mesi tra il presidente Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. (Res)