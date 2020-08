Tlc: da Cda Tim via libera alla costituzione di Fibercop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Tim, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha approvato l’accordo con Kkr Infrastructure e Fastweb relativo alla costituzione di Fibercop, la newco in cui verranno conferite la rete secondaria di Tim (dall’armadio di strada alle abitazioni dei clienti) e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber, la joint venture partecipata da Tim e Fastweb rispettivamente con 80 e 20 punti percentuali. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, in cui viene sottolineato che il Cda ha espresso soddisfazione per la recente firma di un protocollo d’intesa con Tiscali. L’accordo, scrive Tim, rappresenta il primo passo per la realizzazione di una società della rete digitale italiana in fibra, e un punto di svolta per le telecomunicazioni del paese. La newco, prosegue la nota, consentirà a Tim, Fastweb e agli altri operatori di coinvestire completando i piani di copertura in fibra nelle aree nere e grigie del paese e accelerando l’adozione dei servizi ultra-broadband (Ubb). Fibercop sarà da subito dotata di un asset di rete che già oggi offre collegamenti Ubb all’85 per cento della popolazione grazie alle tecnologie Fttc e Ftth: la società proseguirà la copertura Ftth, con velocità di connessione di un gbps, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2025 il 76 per cento delle unità immobiliari delle aree grigie e nere, corrispondenti ad una copertura del 56 pe cento delle unità immobiliari tecniche del paese. Nelle aree bianche Tim proseguirà l’intervento di copertura UBB già in corso. (segue) (Com)