Tlc: da Cda Tim via libera alla costituzione di Fibercop (2)

- La rete in fibra sarà realizzata dalla newco sulla base del modello di coinvestimento aperto all’ingresso di tutti gli altri operatori, secondo quanto previsto dal Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La nuova società (di cui Tim deterrà il 58 per cento, Kkr Infrastructure il 37,5 per cento e Fastweb il 4,5 per cento) offrirà servizi di accesso passivi della rete secondaria in rame e fibra a tutti gli operatori del mercato. Fibercop farà leva sull’infrastruttura in fibra già posata da FlashFiber, senza duplicazione di investimenti e con la massima efficienza, promuovendo allo stesso tempo la concorrenza. Tim sarà il fornitore esclusivo per la costruzione e la manutenzione delle reti e fornirà ulteriori servizi a Fibercop che avrà una struttura snella con meno di 100 dipendenti. L’operazione, prosegue la nota, permetterà un’accelerazione del passaggio dei clienti da rame a fibra e contribuirà alla riduzione del divario digitale in Italia. Tim ha accettato l'offerta vincolante di 1,8 miliardi di euro da parte di Kkr, che acquisterà il 37,5 per cento della newco, sulla base di un enterprise value di circa 7,7 miliardi di euro, mentre Fastweb avrà il 4,5 per cento di FiberCop a seguito del conferimento del 20 per cento attualmente detenuto in FlashFiber. Si prevede che Fibercop avrà un Ebitda di circa 0,9 miliardi di euro ed Ebitda-Capex positivi a partire dal 2025 Il closing dell’operazione è previsto entro il primo trimestre del 2021, una volta ottenute le autorizzazioni delle autorità competenti. (Com)