Decreto Agosto: Confcommercio, aspetti positivi ma testo va migliorato

- La Presidente della commissione lavoro di Confcommercio, Donatella Prampolini, nel corso dell'audizione in Commissione Bilancio sul Decreto Agosto, ha rimarcato che "si colgono aspetti positivi come la proroga degli ammortizzatori sociali emergenziali, il ricorso agli sgravi contributivi per sospingere l’occupazione, anche stagionale, e la decontribuzione di vantaggio per il Mezzogiorno. Il testo - ha aggiunto - va però migliorato sia nella retroattività del ricorso alle ulteriori settimane, che per la decontribuzione per nuove assunzioni, che non potrà essere riservato solo a chi cessa del tutto il ricorso agli ammortizzatori sociali. Anche la permanenza del divieto di licenziamento, seppur parzialmente mitigato, rimane un’anomalia nel nostro ordinamento. Il regime speciale per i contratti a termine dovrebbe tradursi in una piena agibilità per consentire la più ampia flessibilità nella ripartenza delle attività". Per la presidente sono poi "interessanti il fondo per la filiera della ristorazione ed il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici delle città d’arte, che andrebbe però esteso a tutte le aree a vocazione turistica: vanno comunque verificate tempestività di attivazione, snellezza operativa e capacità di impatto anche in ragione delle risorse stanziate. Si apprezzano gli interventi nel settore dei trasporti, con misure di sostegno rafforzate per autotrasporto e porti ed estese anche ai comparti quali i collegamenti marittimi con le isole e le autostrade del mare, di grande importanza strategica per la continuità territoriale e la competitività del paese". (segue) (Com)