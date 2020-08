Venezuela: Guaidò rilancia patto per l'unità, le divisioni beneficiano "il regime"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader oppositore Juan Guaidò ha lanciato un nuovo appello alla creazione di un Patto unitario contro il presidente Nicolas Maduro, ricordando l'importanza di non favorire divisioni che possono beneficiare "il regime". Un invito che l'autoproclamato presidente "ad interim" ha lanciato una settimana dopo aver aperto un giro di cosultazioni per strutturare l'azione contro il governo e all'indomani di alcuni rifiuti ricevuti da attori importanti dell'opposizione. Ci "sono differenze che sono state rese pubbliche", ha scritto Guaidò in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Il presidente dell'Assemblea nazionale (An) ha invitato a "non aver paura delle differenze tra democratici" ma a tenere presente che "la disunione beneficia solo il regime e che la nostra gente si aspetta" di vedere un'azione comune. Tra le azioni rilanciate oggi, c'è quella di "una consultazione per esercitare la maggioranza, accompagnare la protesta che oggi esiste in Venezuela e che si possa esprimere quella volontà che il dittatore nega". (segue) (Brb)