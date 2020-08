Venezuela: Guaidò rilancia patto per l'unità, le divisioni beneficiano "il regime" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo appello a superare le differenze e concordare una roadmap per rovesciare il governo di Nicolas Maduro, era stato lanciato da Guaidò a metà agosto. In un video diffuso sui canali social Guaidò ha spiegato che la sua squadra ha elaborato una “agenda concreta di lotta e mobilitazione”. “Propongo un compromesso: discutere e concordare un cammino comune nei prossimi dieci giorni, che veda una vostra risposta pubblica e attiva che dimostri la disposizione comune di arrivare alla libertà del nostro paese”, ha detto Guaidò. “Tutti i progressi che abbiamo fatto nella nostra lotta sono stati fatti quando eravamo uniti, con unità e con una strategia monolitica delle forze democratiche”. Il leader dell'opposizione ha dato quindi il via a un giro di consultazioni per unire le forze "non attorno a una persona ma ai poteri legittimi e ai venezuelani". (segue) (Brb)