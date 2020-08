Venezuela: Guaidò rilancia patto per l'unità, le divisioni beneficiano "il regime" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse figure dell'opposizione hanno a vario titolo dato il loro assenso, ma la strategia - come detto - ha riscosso però anche alcune bocciature. L'ex candidato alla presidenza, Henrique Capriles, ha espresso più di una riserva parlando definendo l'unità non un fine ma il mezzo per raggiungere l'obiettivo principale, ma attraverso una discussione che parta dall'ascolto delle necessitò della popolazione. Capriles, che ha ammonito sulla necessità di continuare a sostenere sanzioni internazionali, i cui effetti si fanno sentire sulle persone con meno risorse, starebbe secondo alcuni media meditando anche di presentarsi alle elezioni parlamentari di fine anno, rompendo proprio con uno dei cardini della atretegia di Guaidò. "Dobbiamo tenere i piedi per terra e non continuare ad alimentare le fantasie", ha scritto su twitter. (segue) (Brb)