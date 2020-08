Venezuela: Guaidò rilancia patto per l'unità, le divisioni beneficiano "il regime" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non meno critiche le parole di Maria Corina Machado, una delle figure più rilevanti dell'opposizione al governo del Venezuela che ha accusato Guaidò di aver dimenticato l'obiettivo della "fine dell'usurpazione" del governo chavista. Un sostanziale "fiasco" seguito dal tentativo di aprire canali di comunicazione con settori vicini al governo, alle "spalle del paese", sottolinea la leader di "Vente Venezuela" respingendo l'invito alla costruzione di un fronte di unità e alla convocazione di un nuovo plebiscito per decidere la permanenza di Maduro al potere. A Guaidò, autoproclamatosi presidente "ad interim" oramai un anno e mezzo fa, risponde proponendo "una piattaforma che comprenda tutti i venezuelani impegnati nello sfratto del regime criminale" e che escluda "coloro che pretendono di entrarvi per sabotare la nostra lotta: i complici e i corrotti". (segue) (Brb)