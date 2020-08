Venezuela: Guaidò rilancia patto per l'unità, le divisioni beneficiano "il regime" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Vente Venezuela ha insistito sulla necessità di attivare la clausola del Tiar (Trattato interamericano di assistenza reciproca) che avrebbe permesso un'azione internazionale più robusta rimproverando un'incertezza che avrebbe nel tempo scoraggiato i paesi partner a mantenere alta la pressione su Caracas. "Il paese ti ha dato una missione che non hai potuto o voluto soddisfare", ha detto Maria Corina parlando di un clima di sfiducia nelle opposizioni dato dalla "presenza di gruppi o individui che hanno fatto molto denaro grazie al regime". Machado torna a dirsi pronta a un'azione che faccia finire "Maduro e il suo regime in un tempo più breve possibile attraverso una operazione nazionale e internazionale" ma non a percorrere altre strade, compresa quella di una nuova consulta nazionale per sapere se il paese intende proseguire con l'attuale governo. (Brb)