Brasile: conti pubblici presentano saldo negativo di 12,6 miliardi di euro a luglio (3)

- Quanto alla voce che include il risultato aggregato dei governi degli stati, è stato invece registrato un avanzo di 6,7 miliardi di real (1,1 miliardi di euro), contro un disavanzo di 2 miliardi di real (311 milioni di euro) registrato nello stesso mese dell'anno scorso. Secondo il capo del dipartimento di statistica della Banca centrale, Fernando Rocha, il risultato positivo degli stati si è verificato a seguito dei trasferimenti da parte del governo centrale per affrontare la pandemia di coronavirus. Il risultato aggregato dei 5.570 municipi del paese è stato in deficit per 477 milioni di real (74 milioni di euro) contro un avanzo di 156 milioni di real (24,3 milioni di euro) nello stesso mese del 2019. Le compagnie pubbliche federali, statali e municipali, escluse Petrobras ed Eletrobras, hanno registrato un avanzo primario di 790 milioni di real (123 milioni di euro) il mese scorso. (segue) (Brb)