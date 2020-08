Brasile: conti pubblici presentano saldo negativo di 12,6 miliardi di euro a luglio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggiungendo al conteggio dei conti pubblici anche gli interessi sul debito, concetto noto sul mercato come deficit nominale utilizzato per il confronto internazionale tra economie, il deficit registrato per le casse del Brasile è stato di 86,9 miliardi di real (13,5 miliardi di euro) a luglio, contro i 30,2 miliardi (4,7 miliardi di euro) registrati a luglio 2019. Tuttavia nei primi sette mesi dell'anno il valore è stato di 179,4 miliardi di real (30 miliardi di euro), inferiore ai 208,7 miliardi (32,5 miliardi di euro) dello stesso periodo dello scorso anno. Questo valore, elevato per gli standard internazionali delle economie emergenti, è attentamente monitorato dalle agenzie di rating essendo un indicatore molto importante per gli investitori. Il debito pubblico lordo, una delle principali forme di confronto tra economie a livello internazionale, ha raggiungo l'86,5 per cento del Pil a luglio 2020, la percentuale più alta della serie storica iniziata nel dicembre del 2006. (Brb)