Difesa: Tiro, Missione italiana in Libano dona ventilatori polmonari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro ventilatori polmonari di ultima generazione vanno ad aggiungersi ai macchinari già presenti all'interno dei reparti di rianimazione e pneumologia degli ospedali della municipalità di Tiro, alcuni tra i principali presidi sanitari del sud del Libano maggiormente coinvolti nell'assistenza della popolazione locale colpita dal coronavirus. E' la risposta del contingente italiano di Unifil, dal 27 luglio a guida Brigata "Sassari", all'appello lanciato dal direttore degli ospedali pubblici di Tiro Mohamad Hamade per far fronte all'emergenza Coronavirus che in Libano ha fatto registrare già numerose vittime. "Stando ai dati forniti dal ministero della Salute Pubblica, i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza sanitaria stanno aumentando in modo significativo, ancor più che in passato", spiega il sindaco di Tiro, Hassan Mohammed Dabouq, secondo quanto riferisce una nota del contingente italiano di Unifil. "Perciò ringraziamo il contingente italiano di Unifil che si è mosso fin da subito per questa importante donazione che consentirà la creazione di ulteriori due nuove postazioni strettamente necessarie e indispensabili per la gestione dei pazienti affetti da Coronavirus". (segue) (Res)