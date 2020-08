Difesa: Tiro, Missione italiana in Libano dona ventilatori polmonari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste apparecchiature ci permetteranno di ammodernare e di ingrandire la shock room della terapia intensiva dei nostri ospedali che durante l'emergenza Covid è il cuore delle attività rianimatorie", dichiara il Qaemaqam di Tiro Mohammed Ali Jaffal. "Potremo finalmente contare su un reparto pronto a rispondere alle esigenze di emergenza-urgenza del territorio". Riguardo alla difficile situazione economica che sta vivendo il Paese, il generale Andrea Di Stasio, comandante del settore ovest di Unifil, ha sottolineato che il contingente italiano, oltre a garantire la stabilità di quest'area cruciale per gli equilibri del Medio Oriente, "continuerà ad assistere le forze armate libanesi e a sostenere la popolazione locale in questo difficile momento. Voglio che il contingente italiano stia vicino alla popolazione libanese in questo momento cruciale di crisi politica, economica e sanitaria. Proprio ora, con i fatti, dobbiamo assolvere alla missione di pace "perpetua" dell'Onu". La donazione dei ventilatori polmonari, interamente finanziata con fondi italiani, rientra nell'ambito dei progetti di cooperazione civile-militare che il contingente italiano porta avanti da anni per garantire l'assistenza alla popolazione libanese che, insieme al monitoraggio della cessazione delle ostilità e al supporto alle Forze armate locali, è uno dei principali compiti assegnati al contingente italiano di Unifil nel rispetto della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. (Res)