Tlc: Gorno Tempini (Cdp), lettera d’intenti con Tim avvia percorso verso rete unica

- Con la lettera d’intenti firmata da Cassa depositi e prestiti e Tim si avvia un percorso che potrà condurre alla nascita di una rete unica tecnologicamente all’avanguardia, necessaria per superare il divario digitale su tutto il territorio nazionale in un’ottica di sistema e contribuire allo sviluppo del paese, con l’obiettivo di restituirgli competitività a livello globale. Così il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, al termine del Cda odierno che ha dato il via libera all’operazione. “Il percorso delineato, che sarà subordinato all’autorizzazione da parte delle autorità regolatorie e di vigilanza e all’approvazione degli organi deliberanti degli attori coinvolti, conferma il valore della scelta strategica di Cdp, quando insieme ad Enel ha dato vita ad Open Fiber”, ha detto. Inoltre, ha aggiunto, rafforza il ruolo di Cdp: un investitore “paziente che opera con una logica di sistema di medio e lungo termine, forte del suo legame storico con il territorio e mettendo sempre al centro la tutela del risparmio postale delle famiglie italiane”. (Com)