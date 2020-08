Mediterraneo orientale: ministro Esteri francese, inaccettabili violazioni della Turchia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione è giunta dopo che il 28 agosto l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha dichiarato che l'Unione europea potrebbe approvare misure che interessino non solo gli individui coinvolti perforazioni esplorative della Turchia nelle acque rivendicate dalla Grecia nel Mediterraneo orientale ma anche le attività di settore fino ad arrivare al blocco dei beni, nel caso dovessero fallire i negoziati. Parlando nel corso della conferenza stampa a Berlino dopo la riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Unione, Borrell ha sottolineato: "Stiamo preparando l'elenco di soggetti individuali, poi stileremo la lista di asset, navi, e dopo passeremo alle sanzioni per la partecipazione ad attività che noi consideriamo illegali, e questo vuol dire anche il lavoro in questo genere di settori, con la proibizione dell'utilizzo dei porti europei, delle infrastrutture, della tecnologia, delle forniture, fino ad arrivare a misure relative alle attività nei giacimenti, dove l'economia turca è molto legata a quella dell'Europa". (Gra)