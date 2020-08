Scuola: Bernini (FI), governo in ritardo anche su divario digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho appena letto la dichiarazione congiunta dell’Oms e del ministro Speranza sulla scuola sicura in cui si afferma che è realistico “pianificare la disponibilità dell’apprendimento online per integrare l’apprendimento scolastico”. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. “Si dà quindi per scontato che ci saranno chiusure e quarantene temporanee, con inevitabili interruzioni della didattica in classe, e questo ripropone un’altra domanda scomoda: oltre alla maxi-spesa per i banchi a rotelle, perché non si è posta altrettanta attenzione agli investimenti per colmare quel divario digitale che rappresenta una vera e propria emergenza? Durante il lockdown non solo singoli studenti, ma intere aree del paese sono state penalizzate dalla carenza di mezzi informatici”, ha detto. Non aver sanato questa ferita, ha aggiunto, è un altro “imperdonabile errore di un governo che in sei mesi non è riuscito a pianificare nulla”. (Com)