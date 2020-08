Colombia: procura chiede spiegazioni su prestito a compagnia aerea Avianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale della Colombia ha chiesto conto al governo del prestito da 370 milioni di dollari concesso alla compagnia aerea Avianca. Il procuratore Fernando Carrillo, si legge in una missiva indirizzata al presidente Ivan Duque, chiede “trasparenza” in merito al processo di salvataggio della compagnia e a come verranno affrontati i rischi alla luce dell’entità dei fondi pubblici utilizzati. Avianca, evidenzia la procura, è la compagnia più antica e con maggiore copertura in Colombia ma non è l’unica che effettua trasporto pubblico nel paese. (segue) (Mec)