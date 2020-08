Colombia: procura chiede spiegazioni su prestito a compagnia aerea Avianca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea colombiana Avianca ha registrato perdite pari a 121,1 milioni di dollari nel primo trimestre dell’anno, rispetto ai 67,9 milioni di dollari persi nello stesso periodo dello scorso anno. Nello stesso periodo le entrate operative si sono ridotte a 943,9 milioni di dollari, rispetto a 1,1 miliardi registrati tra gennaio e marzo 2019. Lo scorso maggio Avianca, la seconda compagnia aerea in America Latina, ha annunciato l'intenzione di presentare istanza di fallimento negli Stati Uniti per riorganizzare il proprio debito "a causa dell'imprevedibile impatto della pandemia" sulla sua attività. In un comunicato la società ha indicato che, insieme ad "alcune delle sue sussidiarie e affiliate", ha chiesto "di avvalersi volontariamente del capitolo 11 della legge fallimentare statunitense" presso un tribunale di New York, che consente alle società con difficoltà finanziarie di riorganizzarsi e ristrutturare il debito. Le operazioni della compagnia aerea, si legge, "sono state drammaticamente colpite dalla pandemia di Covid-19" e dalle "restrizioni ai viaggi aerei imposte dal governo", mentre la compagnia "continua ad avere alti costi fissi”. (Mec)