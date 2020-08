Scuola: Speranza su Montessori, punto di riferimento, non dimenticare sua lezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ricorda una frase di Maria Montessori nell'anniversario della sua nascita. "'Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l'umanità'. 150 anni fa nasceva Maria Montessori, tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia", scrive Speranza su Facebook. "E' stata un punto di riferimento per l'educazione dei più piccoli. La sua lezione non va dimenticata", aggiunge. (Rin)