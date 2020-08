Pescara: presentata la nuova edizione della Festa della Rivoluzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospiri ha aggiunto: "La presenza di Paolo Mieli ci consentirà di candidare Pescara a Parco Letterario’ e di affrontare il rapporto tra d’Annunzio, il Corriere e Flaiano. La presenza della nazionale italiana, per i cento anni della nascita dello Scudetto, che fu inventato da d’Annunzio, ci permetterà di essere centrali nel dibattito sulla ripresa dei grandi eventi sportivi nel Paese. La partecipazione di un attore e regista come Castellitto, che presenterà in anteprima le videoclip del suo ultimo film andato a Venezia, ci consentirà di parlare, a Pescara, delle difficoltà nella riapertura delle Sale. La presenza di Anastasio che rapperà la Carta del Carnaro, ci offrirà l’occasione per attualizzare un documento costituzionale storico e di riscoprirne l’attualità". E dunque: "Poi abbiamo voluto mettere in rilievo le eccellenze locali del Conservatorio, del Tsa, dell’Ente Manifestazioni Pescaresi, che chiuderà la rassegna con il concerto 'Tosti! La melodia infinita’. Quindi, pur spendendo più della metà in meno del 2019, ovvero 110mila euro in meno dello scorso anno, abbiamo messo in piedi un programma artistico straordinario, che ci consentirà anche di porre l’Abruzzo al centro del dibattito politico nazionale, anche mettendo insieme personalità che la pensano diversamente per assicurare la pluralità di voci, con la volontà di non smettere di vivere né di fare eventi”. (segue) (Ren)