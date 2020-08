Pescara: presentata la nuova edizione della Festa della Rivoluzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Pescara Masci ha detto: “La vera rivoluzione della manifestazione sta nell’aver creduto di poter contrastare l’ostracismo storico su d’Annunzio e di poter creare una manifestazione che si sviluppasse a livello nazionale con nomi di altissimo livello ponendo Pescara e d’Annunzio al centro del dibattito culturale nazionale. Stiamo ricollocando il Vate nel posto che merita nella storia. Annuncio sin d’ora che, tra i provvedimenti che farà l’amministrazione comunale, c’è quello di aggiungere al logo del Comune la dicitura ‘Pescara Città di Gabriele d’Annunzio’ e chiederemo di essere inseriti nel novero dei Parchi Letterari visto che a Pescara abbiamo un ‘caso’ unico, ovvero una strada che in meno di 100 metri ha visto nascere due dei più importanti personaggi del ‘900 italiano come d’Annunzio e Flaiano". Quindi il primo cittadino pescarese ha concluso così il suo intervento: "In più abbiamo prorogato la mostra ‘Disobbedisco’ allestita lo scorso anno all’Aurum, in cui si racconta la poliedricità del d’Annunzio soldato e protagonista di Fiume”. (Ren)