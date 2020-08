Mediterraneo orientale: Papa, preoccupazione per tensioni, serve dialogo costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Mediterraneo orientale serve un dialogo costruttivo per superare le tensioni e risolvere i conflitti. Lo afferma Papa Francesco in un tweet. “Seguo con preoccupazione le tensioni nella zona del Mediterraneo orientale e faccio appello al dialogo costruttivo e al rispetto della legalità internazionale per risolvere i conflitti che minacciano la pace dei popoli di quella regione”, sottolinea il pontefice in riferimento alle tensioni che attraversano l’area che coinvolge Grecia, Turchia e Cipro. (Res)