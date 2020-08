Milano: De Corato, cresce la flotta di monoppatini, ma aumenterà anche incidentalità di questi mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saranno anche mezzi 'agili e sostenibili', ma utilizzati senza regolamentazione diventano pericolosi sia per chi li guida, sia per gli altri utenti della strada. Nonostante ciò l'assessore dà a gran voce il benvenuto alla nuova flotta di 750 monopattini elettrici sharing dell'azienda "Voi technology". Così, come lo stesso Granelli ha tenuto a precisare, adesso saranno 5.500 i monopattini in strada e saliranno a 6mila nei prossimi giorni con 'Lime'. Ed aumenterà inevitabilmente anche la loro incidentalità”. L' assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, della Regione Lombardia Riccardo De Corato commenta così l'ampliamento della flotta di monopattini in sharing presentata dall'assessore comunale di Milano alla mobilità, Marco Granelli. “Si continuano a mettere in circolazione questi mezzi – prosegue De Corato - ma bisognerebbe prima regolamentare la loro circolazione ad esempio, dotandoli di targhe, rendendo obbligatorio l'uso del casco e la stipulazione di un'assicurazione”. “Di fronte agli almeno 114 incidenti registrati da Areu a Milano che hanno visto coinvolti questi mezzi e ai 524 sinistri in bicicletta – rileva l'esponente di Fratelli d'Italia - non si dovrebbe sottovalutare il problema legato alla sicurezza. Eppure, la Giunta non sembra molto attenta a questo tema: pare quasi che per loro conti di più posizionare un'altra bandierina verde in una nuova via della città, come stanno facendo con le piste ciclabili. Insicure e d'intralcio alla circolazione”. (Com)