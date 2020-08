Tlc: Patuanelli, rete unica nazionale è passaggio storico da affrontare con serietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distribuzione capillare della banda ultralarga "vuol dire sviluppo industriale". Lo chiarisce su Facebook il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "La priorità è quella di garantire una rete unica nazionale per raggiungere il più velocemente possibile questo obiettivo. È un passaggio storico - spiega - e molto importante per il Paese che va affrontato con serietà, nell'interesse collettivo e nella massima sicurezza". Per il ministro la rete unica nazionale "dovrà includere, oltre alla fibra ottica, anche 5G, data center e server di prossimità". (Rin)