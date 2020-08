Repubblica Ceca: premier Babis, chi ha prenotato soggiorni in Ungheria potrà recarvisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Repubblica Ceca che hanno prenotato soggiorni in Ungheria potranno raggiungerla anche dopo il primo settembre, a patto di fornire un test negativo al coronavirus. Lo ha detto il primo ministro ceco, Andrej Babis, dopo aver parlato oggi con l'omologo ungherese, Viktor Orban. Entrambi sono stati oggi ospiti del Forum strategico di Bled, in Slovenia, come riporta l'agenzia di stampa "Ctk". Orban ha promesso a Babis che la decisione sarà confermata entro domani, giorno dal quale l'Ungheria chiuderà le sue frontiere per contenere la diffusione di nuovi contagi. Il premier ceco ha avuto occasione di parlare anche con l'omologo sloveno, Janez Jansa. Dallo scorso 6 agosto la Repubblica Ceca è sulla lista slovena dei Paesi i cui cittadini sono obbligati a una quarantena di 14 giorni all'ingresso. Babis ha chiesto a Jansa di abolire la misura. Il premier sloveno "ha assicurato che affronterà la questione". (Vap)