Turchia: Aimi (FI), su morte Ebru Timtik sconcertante silenzio di Di Maio

- Il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Esteri, ritiene "sconcertante il silenzio di Luigi Di Maio sulla vicenda dolorosissima dell'avvocatessa e attivista turca Ebru Timtik, morta dopo 238 giorni di sciopero della fame iniziato per protestare contro il suo arresto e per chiedere un processo giusto". In una nota il parlamentare azzurro evidenzia: "Dal ministro degli Esteri, che si è distinto per i rapporti amichevoli con la Cina e per le inutili passerelle in Tunisia che non hanno risolto il problema dei migranti, ci saremmo aspettati parole chiare su una pagina nera della storia dell'umanità e sulla morte di una donna divenuta simbolo della difesa della libertà e dei diritti fondamentali. Per questo - annuncia Aimi - chiediamo che il governo chiarisca quale sia la linea dell'Italia nei confronti di un Paese, come la Turchia, con il quale abbiamo continui rapporti". (Com)