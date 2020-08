Coronavirus: Lega, bufala Pd su annullamento tamponi drive through in Umbria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Smascherata l’ennesima bugia del consigliere del Pd, Tommaso Bori”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega umbri: “Oggi abbiamo assistito alla messinscena sull’annullamento del servizio di esecuzione tamponi anche in modalità drive through per chi rientra da zone a rischio, come scritto da Bori. Tutto falso". E hanno spiegato: "La notizia è stata smentita categoricamente dal commissario Covid per l'Umbria, Antonio Onnis, il quale ha confermato che le postazioni organizzate dalla Regione tramite le Usl Umbria 1 e 2 saranno attive per tutta la settimana e, al momento, non è previsto nessun annullamento al netto della temporanea sospensione, causa maltempo, presso l’ospedale di Pantalla”. (segue) (Ren)