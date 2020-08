Spagna: Arrimadas (Ciudadanos), partiti superino lotte partigiane per invertite dati economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna è possibile "invertire i dati economici" se le forze politiche sono in grado di "lavorare insieme" e di "mettere da parte le lotte partigiane". Lo ha affermato, Ines Arrimadas, leader del partito d'opposizione Ciudadanos dicendosi d'accordo con il primo ministro, Pedro Sanchez, che in un discorso tenuto oggi davanti ad un centinaio di imprenditori, sindacati ed attori sociali aveva sottolineato come l'eccezionalità del momento "richieda unità politica". Tra le richieste che Ciudadanos presenterà al governo per ottenere il sostegno per l'approvazione del prossimo bilancio generale dello Stato, una delle più importanti sarà la proroga della cassa integrazione straordinaria (Erte) per dipendenti ed autonomi oltre il mese di settembre, come previsto fino a questo momento. Arrimadas ha, dunque, confermato la disponibilità del suo partito a negoziare il bilancio con il governo al quale ha chiesto "coordinamento e leadership". "Affrontiamo questa trattativa con responsabilità, volendo essere costruttivi, ma essendo molto esigenti", ha concluso. Sanchez e Arrimadas si incontreranno questo mercoledì 2 settembre a La Moncloa (sede del governo), dopo l'incontro del premier con il leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado. (Spm)