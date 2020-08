Venezuela: accordi con governo a spalle del paese, forza opposizione "rompe" con Guaidò (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nota in patria con il solo nome di battesimo, Maria Corina ha ricordato l'appoggio originale dato a Guaidò con l'unico scopo di porre fine "all'usurpazione" del potere, il "disastro" dell'operazione "umanitaria" con cui si cercò - con il clamore mediatico di presidenti e nomi di primo piano della politica regionale - di fare entrare aiuti dalla Colombia, nella speranza che il circolo vicino a Maduro si convincesse ad abbandonare il leader. Ma soprattutto, Machado ha rimproverato a Guaidò la partecipazione a una "avventura nella quale si trovavano i capi delle mafie" ritenute legate al governo. un abboccamento con personaggi quali il ministro della Difesa Vladimir Padrino Lopez che "non hai smentito", sottolinea Machado, che avrebbe potuto "portare a un governo 'condiviso' che era ed è inaccettabile, oltre che inconsulto". Il "dialogo che i tuoi delegati hanno avviato e che portano avanti co il regime di Maduro è condotto alle spalle del paese e anche di alcuni dei nostri più importanti alleati", sottolinea la politica. (segue) (Brb)