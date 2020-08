Venezuela: accordi con governo a spalle del paese, forza opposizione "rompe" con Guaidò (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Machado "non è vero che il paese può solo scegliere tra la permanenza indefinita di Maduro, attraverso farse elettorali (le legislative del 6 dicembre, disertate dal grosso delle opposizioni) o la permanenza indefinita del governo ad interim, attraverso consultazioni plebiscitarie. Non è vero". Esiste la proposta alternativa di "liberazione del Venezuela", una strada che si può percorrere a patto di "coordinare le forze interne ed esterne in una strategia solida, con una leadership affidabile", ha scritto Machado nella lettera rilanciata da molti media attenti al dibattito interno che si sta sviluppando all'interno delle opposizioni. Oltre alle critiche provenienti da Machado ci sono quelle di quattro partiti - ritenuti minoritari - che mesi fa, contro il parere di Guaidò e altre forze maggioritarie, hanno firmato con Maduro un accordo grazie al quale si è aperto il processo elettorale e si procedeva alla liberazione di alcuni prigionieri "politici". (segue) (Brb)