Venezuela: accordi con governo a spalle del paese, forza opposizione "rompe" con Guaidò (5)

- Nella giornata di ieri, lo stesso Maduro aveva detto di lavorare a un decreto per per promuovere un "dialogo profondo" con diversi settori della società. La settimana che si apre, ha detto domenica Maduro in un intervento diffuso da "Vtv", sarà "interessante", centrata sul "dialogo, sulla riconciliazione, sul rincontro e sulle garanzie più ampie per la vita politica democratica del paese". Il capo dello stato ha quindi rimandato all'importante appuntamento elettorale del 6 dicembre, il rinnovo dell'Assemblea nazionale (An), appoggiando la recente decisione del Cne (Consiglio nazionale elettorale) di rimandare al 4 settembre il termine ultimo per la presentazione delle candidature. Una mossa, ha detto Maduro rivendicando la sua qualità di "uomo del dialogo", che offre al grosso delle opposizioni il tempo per trovare un'intesa utile a presentarsi alle urne, ridiscutendo la posizione adottata nelle scorse settimane. Il processo di dialogo andrà avanti "nonostante" i diversi tentativi di sovvertire il potere, anche con "attentati" ha detto Maduro. "Sono decisioni delle quali mi assumo la piena responsabilità. La necessità di aprire nuove pagine nella storia politica del paese", ha detto Maduro. (segue) (Brb)