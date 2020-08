Puglia: rinviata la prova scritta maxi concorso per infermieri a Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata rinviata la prova scritta del maxi concorso regionale per gli infermieri, in programma dal 7 all'11 settembre alla Fiera del Levante a Bari. Regione Puglia e Asl Bari, azienda capofila per le procedure concorsuali,visto l'aumento significativo dei contagi registrati negli ultimi giorni in Italia hanno deciso in via precauzionale di rinviare la prova scritta del concorso unico regionale per 566 infermieri a tempo indeterminato". L'annuncio in una nota: "Nonostante le stringenti misure anti Covid previste dalla Asl, è stato necessario valutare l'impatto sul sistema sanitario regionale e anche nazionale, legato alla affluenza e agli spostamenti di quasi 17mila persone in arrivo in Puglia da più regioni italiane. Senza considerare l'importanza nella fase attuale della emergenza di avere in servizio e dunque operative figure indispensabili come quelle degli infermieri in strutture sanitarie e socio sanitarie". (Ren)