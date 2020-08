Scuola: Azzolina, comprendo preoccupazione ma fatto grande lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha inviato oggi a pochi giorni dalla riapertura delle scuole una lettera rivolta ai dirigenti scolastici; ai direttori dei servizi generali e amministrativi; a tutti i docenti delle istituzioni scolastiche italiane; e a tutto il personale scolastico per rimarcare che "ci troveremo a convivere con regole di sicurezza da rispettare e con una maggiore attenzione agli aspetti sanitari. Non era mai successo prima. So che c’è preoccupazione, è comprensibile. Ci darà sostegno la garanzia del gran lavoro fatto". Il ministro ha poi rimarcato "senza alcun trionfalismo, ma con soddisfazione" che "dati alla mano, nessuno in Europa si è impegnato così tanto nei mesi estivi per preparare la scuola a questa nuova stagione". (Rin)