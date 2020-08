Scuola: Azzolina, nostre regole fra le più rigorose in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già a giugno è stato varato il piano per la ripartenza di settembre" delle scuole, "preparato insieme ai tanti attori del sistema scolastico e istituzionale. Da allora non ci siamo mai fermati". Questo uno dei passaggi della lettera inviata oggi dal ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a docenti e personale scolastico in vista della riapertura degli istituti a settembre. "Abbiamo collaborato con le autorità sanitarie per avere regole condivise. E se queste si sono evolute nel corso dell’estate - ha aggiunto - è perché il quadro di una pandemia non è una fotografia, non è statico, e al mutare delle condizioni la politica può e deve prendere nuove decisioni. Lo abbiamo fatto. Oggi abbiamo regole chiare, tra le più rigorose in Europa", ha aggiunto.(Rin)