Scuola: Azzolina, surreale dibattito su banchi monoposto

- "Daremo alle scuole 2,4 milioni di banchi nuovi monoposto. Uno strumento per distanziare i ragazzi, per la sicurezza, ma anche un investimento sul futuro: lo Stato non era mai intervenuto così massicciamente sugli arredi. Abbiamo letto di tutto su questi banchi. Il dibattito è stato a tratti surreale, lasciatemelo dire". Così il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in una lettera rivolta a docenti e personale scolastico in vista della riapertura delle scuole nei prossimi giorni. "Chi insegna, dirige una scuola o ci lavora, come voi - ha aggiunto - sa che queste dotazioni saranno importantissime per i nostri studenti, non solo per la loro sicurezza oggi, ma anche per offrire la possibilità di rinnovare la didattica domani". Inoltre, ha ricordato il ministro, "abbiamo stanziato risorse per l’edilizia leggera; risorse per i dispositivi di protezione; per predisporre quella logistica che consentirà di evitare assembramenti proteggendo la salute di tutti; per acquistare dispositivi digitali, connettività, libri e kit didattici per i meno abbienti". (Rin)