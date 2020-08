Ungheria: direzione Accademia d'arte drammatica e cinematografica si dimette per "perdita di autonomia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dirigenza dell'Accademia d'arte drammatica e cinematografica di Budapest (Szfe) ha annunciato le proprie dimissioni in blocco. Lo ha fatto in conferenza stampa oggi, ripresa dall'agenzia di stampa "Mti". I membri del senato dell'Szfe lamentano il fatto che la fondazione che ha preso il controllo dell'Accademia li ha privati dei loro "poteri essenziali" in materia di gestione finanziaria, organizzativa e del personale. "Ogni parvenza di indipendenza della direzione può essere mantenuta soltanto al prezzo di compromessi inaccettabili", hanno dichiarato, giurando di non riprendere nessun ruolo all'interno dell'istituto "fino a che la sua autonomia non sarà ripristinata". Una legge approvata dal parlamento ungherese quest'anno ha determinato il trasferimento dell'Accademia dallo Stato a una fondazione privata. Il governo ha nominato un consiglio di 5 amministratori fiduciari respingendo i nomi proposti dall'istituto (Vap)