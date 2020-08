Albania: presidente Meta scrive a premier Rama su questione acque territoriali della Grecia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese Ilir Meta è intervenuto sempre il 27 agosto per la prima volta sulla questione. "I cittadini albanesi possono essere certi che il capo dello Stato difenderà sempre la Costituzione e la decisione della Corte costituzionale sul tema dei confini marittimi tra Albania e Grecia", ha dichiarato Meta. "Senza alcun dubbio, gli albanesi devono essere sicuri che il presidente difenderà sempre la Costituzione su tale questione. Rispetterò la decisione della Corte costituzionale e questo deve essere fatto da tutte le nostre istituzioni", ha dichiarato il presidente. Un primo accordo raggiunto fra Albania e Grecia nel 2009 sui confini marittimi è stato poi bocciato l'anno successivo dalla Corte costituzionale albanese, in quanto considerato sfavorevole per il paese e in violazione delle convenzioni internazionali. Atene punta ora a rilanciare i negoziati con Tirana sulla materia, sulla scia degli accordi raggiunti nelle scorse settimane con Roma e Il Cairo. (segue) (Alt)