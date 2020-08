Scuola: Azzolina, narrazioni allarmistiche e ingiuste su personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attorno a questa nuova attenzione per il sistema scolastico" delle ultime settimane "sono emerse narrazioni spesso semplificate, alcune volte allarmistiche, quasi sempre ingiuste sul personale scolastico". Questo uno dei passaggi della lettera inviata dal ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina a personale e dirigenti scolastici in vista della riapertura degli istituti. "In queste settimane - ha ricordato il ministro - abbiamo assistito ad un fiorire di commenti e ad un ampio dibattito sulla riapertura delle scuole. Il che per certi versi è un bene: mai la scuola aveva avuto tanta attenzione negli ultimi anni. Il paese ne ha riscoperto l’importanza. Le famiglie - ha sottolineato - hanno compreso quanti sforzi occorrano agli insegnanti nel difficile compito di educare e formare i loro figli. Eppure, il dibattito ha schiacciato la questione scolastica troppo spesso sul lato sanitario, dimenticando il vero obiettivo della riapertura: i bisogni educativi dei nostri studenti, a cui tutti noi ci siamo dedicati come personale della scuola", ha concluso.(Rin)