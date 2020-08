Nord Macedonia: Zaev, obiettivo è fronteggiare pandemia e rilanciare economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo del nuovo governo della Macedonia del Nord sarà quello di frenare efficacemente la pandemia di Covid-19 e stimolare di più la crescita economica e rafforzare lo stato di diritto. Questo il proposito del neo premier macedone, Zoran Zaev, dopo il voto di fiducia incassato nella serata di ieri dal Parlamento di Skopje. Zaev ha avuto un incontro con il presidente macedone, Stevo Pendarovski, accompagnato da tutta la squadra di governo. “Abbiamo forti argomenti per convincere il presidente Stevo Pendarovski che lo siamo uniti da un impegno sincero e dalla volontà politica di rafforzare il nostri sforzi per raggiungere gli obiettivi strategici del nostro paese, compresa una gestione efficiente della pandemia globale, nuova energia e determinazione a creare crescita economica dinamica e istituzioni forti, stato di diritto, moderno, istruzione, adesione attiva alla Nato e una forte volontà di un'apertura di successo e chiusura dei colloqui di adesione all'Unione europea oltra a una buona cooperazione interetnica e buone relazioni di vicinato”, ha affermato Zaev."È tempo di ordine, giustizia e disciplina", ha sottolineato il primo ministro macedone rilevando di volere riformare in particolare il settore della giustizia. (segue) (Mas)